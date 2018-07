Malgré ses 53 as, Isner n'a pas réussi à venir à bout d'Anderson qui avait fait le même coup à Roger Federer, le battre à l'usure.

Il rencontrera en finale dimanche le vainqueur du match entre l'Espagnol Rafel Nadal et le Serbe Novak Djokovic.

À 6 h 36 min, ce match est le deuxième de l'histoire de Wimbledon pour sa longueur.

John Isner avait gagné le plus long, en 2010. Dans un match de premier tour qui s'était étalé sur trois jours contre le Français Nicolas Mahut, il avait bouclé la cinquième manche 70-68 pour arrêter le compteur à 11 h 5 min de jeu.

À 32 ans, Anderson disputera sa deuxième finale en grand chelem, après celle perdue en septembre aux Internationaux des États-Unis face à Nadal. Il est le premier joueur de son pays à atteindre cette étape de la compétition à Wimbledon depuis Brian Norton en 1921.

Après avoir mené deux manches à une, Isner, géant américain de 33 ans (2,08 m), a fini par céder face au géant sud-africain (2,03 mètres) au terme d'une cinquième manche de 175 minutes.

Les chiffres donnent le vertige, avec notamment 103 as cumulés (49 pour Anderson, 53 pour Isner) et 247 coups gagnants au total (118 pour le Sud-Africain, 129 pour l'Américain).

Wimbledon n'applique pas la formule du bris d'égalité en cinquième manche chez les messieurs ni en troisième chez les dames, ce qui signifie qu'il n'y a aucune mesure qui puisse empêcher un match de s'éterniser. Isner et Anderson ont admis après la rencontre qu'ils aimeraient que ça change.

« Ça fait longtemps que ça devrait l'être [modifié], a mentionné Isner, qui a suggéré la possibilité d'instaurer un bris d'égalité lorsque le score est à égalité 12-12 en cinquième manche. J'ai mon mot à dire; en fait je suis au coeur de la discussion, de toute évidence. »

Nadal et Djokovic continueront samedi

La seconde demi-finale entre le numéro un mondial, l'Espagnol Rafael Nadal, et le Serbe Novak Djokovic (21e) a commencé beaucoup plus tard que prévu et elle a été suspendue après deux heures et 54 minutes, à 23 h 02 locales (18 h 02, HAE) par le couvre-feu jusqu'à samedi. Djokovic venait de remporter la troisième manche pour mener deux manches à une, 6-4, 3-6, 7-6 (11/9).

Sous le toit du court central et ses projecteurs, les matchs peuvent se prolonger dans la soirée, mais une heure limite, 23 h 00 locales, a été imposée par les résidents du quartier. Les hostilités vont reprendre à 8 h (HAE) samedi.

Dans ce match de très haut niveau, Djokovic s'est adjugé la troisième manche sur sa seconde balle de manche, après en avoir écarté trois.

Djokovic domine 13-2 pour les as, tandis que chaque joueur a réussi deux bris. Les coups gagnants sont à peu près identiques, 42-39 en faveur du Serbe.

Nadal est en quête d'un troisième titre à Londres (après 2008 et 2010), tandis que Djokovic a déjà été couronné trois fois, en 2011, 2014 et 2015.