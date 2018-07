Le Canada n'a pas participé à la Coupe du monde en Russie. La dernière fois que les Canadiens ont fait partie du tournoi planétaire, c'était en 1986 au Mexique.

Ils avaient perdu leurs trois matchs, face à la France, la Hongrie et l'Union soviétique, sans marquer le moindre but.

Le capitaine de l'équipe française, Michel Platini (gauche), alors considéré comme un des meilleurs joueurs au monde, serre la main de Bruce Wilson (droite), le capitaine de l'équipe canadienne, avant la partie du 1er juin 1986. Photo : Soccer Canada - Flickr

Dans la CONCACAF, qui couvre l'Amérique du Nord et centrale ainsi que les Caraïbes, ce sont les Mexicains et les États-Unis qui ont le plus de participations en Coupe du monde : 16 pour le Mexique, 10 pour les États-Unis. Suivent le Costa-Rica (5), le Honduras (3), le Salvador (2).

L'équipe nationale canadienne est aujourd'hui au 79e rang mondial de la FIFA.

Si la FIFA confirme un plateau de 48 équipes à partir de 2022, possibilité qu'elle évalue, le Canada aura une meilleure chance de se rendre au Qatar.

Mais le Canada veut accéder à la Coupe du monde par la grande porte, et la Fédération canadienne de soccer s'est donné les moyens.

L'entraîneur John Herdman, qui a permis à l'équipe féminine de remporter deux médailles de bronze aux Jeux olympiques de 2012 et de 2016, a pris en main le programme de l'équipe masculine en janvier 2018.

John Herdman Photo : La Presse canadienne/DARRYL DYCK

Selon lui, le Canada n'a peut-être pas une tradition de soccer, mais a des atouts.

« Nous avons des ressources, des spécialistes », a dit John Herdman. Notamment en science du sport, en préparation mentale.

« Et nous avons une bonne base avec le succès de l'équipe des dames, qui a pu profiter de ses ressources », explique-t-il.

John Herdman et Christine Sinclair Photo : Getty Images/Kevin C. Cox

Et il s'assure que les deux programmes travaillent main dans la main pour donner un nouveau souffle à l'équipe masculine.

De plus, avec son adjoint Mauro Biello, John Herdman veut s'assurer de créer une base aussi large et solide que possible.

« On ne veut pas rester dans notre tour d'ivoire, Mauro et moi, et ne regarder que l'équipe senior. Nous devons bâtir les fondations pour 2026, rappelle M. Herdman. Nous devons orienter ce qui se passe au niveau provincial. »

Mauro Biello avec l'équipe nationale Photo : Soccer Canada

Le directeur technique de Soccer Canada Jason DeVos abonde dans le même sens.

Il veut travailler avec les entraîneurs de la base qui comprennent que le développement d'un joueur n'est pas linéaire, qu'un bon joueur à 8 ans ne le sera pas encore forcément à 18 ans. Pour ne pas imposer aux jeunes des méthodes d'entraînement créées pour des adultes.

« Il faut que les jeunes se développent dans le meilleur environnement possible, explique M. DeVos. Pour qu'ils tombent amoureux du sport, en le pratiquant avec le même plaisir, que ce soit avec leurs amis ou des joueurs de leur calibre. »

Il est clair pour John Herdman que le projet conjoint pour la Coupe du monde de 2026, que coorganiseront les États-Unis, le Canada et le Mexique, dynamise tout le processus.

Enfin, la création de la Première ligue canadienne (Canadian premier league), la nouvelle ligue professionnelle de soccer au Canada, qui aura 6 équipes à sa première saison en 2019, sera un autre élément fédérateur.

Si le hockey est maître au pays, il y a au Canada plus de licenciés au soccer qu'au hockey, ce qui est encourageant pour l'avenir des programmes de Soccer Canada.