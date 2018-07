Wheatcroft a réussi sept oiselets à ses neuf derniers trous pour terminer la première ronde devant Michael Kim (63).

Le Canadien Nick Taylor ainsi que Johnson Wagner, Andres Romero et Joel Dahmen ont tous joué 64 et partagent le troisième rang.

Francesco Molinari, qui a remporté le tournoi Quicken Loans National il y a deux semaines, fait quant à lui partie d'un groupe de quatre golfeurs à égalité en septième position, à -6.

Steve Stricker (70), qui a gagné ce tournoi à trois reprises, pointe à égalité au 79e échelon tandis que le champion en titre, Bryson DeChambeau, a déclaré forfait avant la fin de la ronde en raison d'une blessure à l'épaule droite.

Les Canadiens Corey Conners et David Hearn se retrouvent à égalité en 11e position en vertu d'une ronde de 66. Leurs compatriotes Mackenzie Hughes et Ben Silverman ont bouclé le parcours en 72 coups et occupent la 113e place.