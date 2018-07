McLeod, qui est âgé de 34 ans, a été réclamé au ballottage par les Rangers vers la fin du mois de janvier, et il a disputé 25 rencontres. L'attaquant avait commencé la saison avec les Predators de Nashville, où il a marqué un but et récolté trois mentions d'aide, en plus de purger 111 minutes de pénalité, en 48 rencontres.

Il a pris le deuxième rang de la LNH la saison dernière avec 13 pénalités majeures. Il s'est aussi classé sixième au chapitre des minutes de pénalité.

McLeod a inscrit 71 buts et amassé 55 mentions d'aide en 738 matchs dans le circuit Bettman avec l'Avalanche du Colorado, les Predators et les Rangers.