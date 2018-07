Dans cet échange, les Hawks mettent la main sur le centre Marcus Kruger, l’attaquant espoir Mackenzie Entwistle, un choix de cinquième tour en 2019, de même que Jordan Maletta et Andrew Campbell, deux joueurs de Ligue américaine.

En plus de Hossa, les Hawks cèdent aux Coyotes l'attaquant Vince Hinostroza, le défenseur Jordan Oesterle et un choix de troisième tour en 2019.

Pour Marcus Kruger, c'est un retour aux sources. L'attaquant a été repêché par Chicago en 2009 et a joué dans la Ville des Vents ses sept premières saisons dans la LNH.

Hossa, 39 ans, n’a pas joué en 2017-2018, à cause d’une infection cutanée grave. Après cette saison ratée, l’attaquant slovaque a annoncé qu’il prenait sa retraite.

Il restait encore trois saisons au contrat de 12 ans et 63,3 M$ qu’il a signé en 2009, avec une moyenne annuelle de 5,275 M$ par rapport au plafond salarial.

En se libérant de son contrat, les Blackhawks se retrouvent avec une marge de manœuvre d’environ 8,5 millions de dollars par rapport au plafond salarial.

Hossa, choix de premier tour (12e au total) des Sénateurs d’Ottawa en 1997, a inscrit 1134 points, dont 525 buts, en 1309 matchs dans la LNH. En plus des Sénateurs et des Blackhawks, il a porté les couleurs des Thrashers d'Atlanta, des Penguins de Pittsburgh et des Red Wings de Détroit.

Il a remporté la Coupe Stanley à Chicago en 2010 et 2013 et 2015.

Les Hawks ont tenu à rendre un hommage au légendaire joueur slovaque.

« La contribution à long terme de Marian envers ce club ne sera jamais oubliée, ont-ils évoqué par voie de communiqué. Sa performance en tant que joueur a toujours été appréciée, mais ce sont surtout ses qualités en tant que coéquipier, en tant que leader et individu qui laisseront, plus que tout, une marque indélébile sur chacun d'entre nous. »