Battu 3-0 sur la pelouse du Yankee Stadium, l’Impact doit déjà se concentrer sur la visite des Earthquakes de San José samedi soir.

« On est habitués à gagner, a dit Saphir Taïder, jeudi, en référence à la séquence de quatre victoires de l’Impact qui a pris fin à New York. On a beaucoup de matchs ce mois-ci. On n’a pris aucun point, mais on a une occasion de se reprendre. C’est la meilleure chose pour oublier. »

« Une défaite fait toujours mal, parce qu’on est compétiteurs, a reconnu Garde avant l’entraînement de jeudi. Elle fait mal, mais il est vrai que la confiance et le moral des troupes ne sont pas écorchés. Je pense que la solution est de vite basculer sur le prochain match. »

L’Impact (8 victoires, 12 défaites, 0 match nul) occupe la 6e place de l’Association de l’Est, la dernière qui donne accès aux éliminatoires.

Les Earthquakes (2-10-6) sont bons derniers dans l’Ouest. Ils n’ont qu’une victoire en 10 matchs à l’étranger.