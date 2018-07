Dans une édition spéciale, The Times titre « Fierté de lions » en référence au surnom des joueurs anglais et met en exergue une citation du sélectionneur Gareth Southgate sur l'une de ses pages : « Notre pays a traversé des moments difficiles en ce qui concerne son unité. »

Mesuré, The Times reconnaît que « l'équipe a créé un bref sentiment d'unité à un moment de divisions ».

D'autres journaux ont aussi salué le rôle de l'entraîneur et de ses joueurs.

Le Brexit est une abréviation de British Exit, désignant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE). Le 23 juin 2016, lors d'un référendum, 51,9 % des Britanniques ont choisi de quitter l’UE. Le Royaume-Uni et les 27 autres pays membres de l'UE ont deux ans pour préparer la sortie effective du pays. Jusqu'à cette date, le pays reste donc membre de l'Union européenne.

« Notre nation perturbée est unie... grâce à un Anglais poli et à une poignée de gars ordinaires », écrit The Sun, qui soutient la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

Le quotidien se satisfait de l'apparition d'une « England United », une Angleterre unie, qui fait oublier les Manchester United, West Ham United et autres Newcastle United, des équipes de la Premier League.

Partisan d'un Royaume-Uni restant dans l'Union européenne, The Daily Mirror se satisfait « du sourire de retour sur le visage d'un pays divisé » grâce aux Three Lions.

Si le sourire est revenu sur les visages anglais, c'est aussi parce que Southgate « a rallumé la flamme, déclarent fièrement les amateurs », comme le souligne The Guardian.

Le « kick in the Balkans », image fleurie mêlant l'expression « kick in the balls » (coup de pied dans les parties) et la présence de la Croatie dans les Balkans, en une de Metro n'efface donc pas la fierté des amateurs anglais.

The Daily Telegraph est même convaincu que le pays, comme son équipe, vient d'entrer dans « une ère plus prometteuse », rappelant que « le sentiment des quatre dernières semaines peut perdurer, si les gens le permettent ».