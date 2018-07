Albies a produit un premier point avec un ballon-sacrifice lors d'une poussée de six points des Braves en troisième manche contre Sam Gaviglio. Il a ajouté un circuit en solo en sixième contre Luis Santos et sa 20e longue balle de la saison, bonne pour deux points, en huitième face à Aaron Loup.

Les Braves ont malmené Gaviglio en deuxième manche. Ils ont inscrit des points sur deux simples, deux doubles, un amorti-sacrifice combiné à une erreur du receveur Luke Maile et le ballon-sacrifice d'Albies. Gaviglio (2-3) a accordé six points, tous mérités, sur six coups sûrs et aucun but sur balles en seulement une manche et deux tiers.

Pour sa part, le partant des Braves Mike Foltynewicz a limité les frappeurs des Jays à un simple et deux buts sur balles lors des six premières manches. Justin Smoak a toutefois relancé les visiteurs en amorçant la septième avec son 14e circuit de la saison, son deuxième en deux rencontres. Six frappeurs plus tard, Devon Travis a claqué un grand chelem au champ centre pour mettre fin à la soirée de travail de Foltynewicz.

Sam Freeman a ensuite étouffé la menace en retirant Kevin Pillar sur un roulant. Dan Winkler et Arodys Vizcaino ont blanchi les Blue Jays (42-49) dans les deux dernières manches.

Foltynewicz (7-5) a finalement été responsable de cinq points, six coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et deux tiers.

Les Braves (51-40) inscrivaient seulement une deuxième victoire en huit rencontres, mais c'est suffisant pour rejoindre les Phillies de Philadelphie en tête de la Division est de la Ligue nationale. Les Phillies ont perdu contre les Mets de New York.