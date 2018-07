Jesus Medina, Ronald Matarrita et Jonathan Lewis ont marqué pour le NYCFC (11-4-4), qui est demeuré invaincu devant ses partisans cette saison (9-0-1).

De son côté, l'Impact (8-12-0) s'était présenté au Yankee Stadium fort d'une série de quatre victoires, dominant ses rivaux 9-1 au chapitre des buts marqués lors de cette séquence. Le Bleu-blanc-noir a finalement été blanchi pour une septième fois cette saison.

« On a perdu contre une équipe qui était meilleure que nous ce soir, sur l'ensemble du match, a dit l'entraîneur-chef Rémi Garde. On a essayé de résister et on a essayé d'être un peu plus pesants offensivement, mais je crois que ce soir, on avait un peu moins d'armes pour refaire ce qu'on a fait ces derniers temps. Je ne voulais pas qu'on baisse de niveau sur le plan de l'état d'esprit collectif et je dois dire que je n'ai pas été déçu. Le résultat est logique ce soir, malheureusement pour nous. »

Installé au 6e et dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l'Association de l'Est avant les matchs de mercredi, l'Impact a été rejoint avec 24 points par l'Union de Philadelphie, qui a défait le Fire de Chicago 4-3. L'Union a un match de plus que l'Impact et le Fire à disputer cette saison. Le Fire suit au 8e rang avec 23 points.

Puisque sa troupe disputait le deuxième d'une série de sept matchs en 22 jours, Garde avait effectué cinq changements au onze partant qui avait défait les Rapids du Colorado 2-1 samedi. Anthony Jackson-Hamel, Raheem Edwards, Shamit Shome, Victor Cabrera et Michael Petrasso remplaçaient Matteo Mancosu, Alejandro Silva, Ken Krolicki, Daniel Lovitz et Chris Duvall. Il s'agissait pour Shome d'une première titularisation en MLS.

Peut-être en raison de ces nombreux changements, la formation montréalaise a manqué de cohésion. Si elle a limité les dégâts pendant de longs moments du côté défensif, elle n'a pas généré grand-chose en attaque. Le NYCFC a dominé la rencontre 22-3 au chapitre des tirs et 7-0 du côté des tirs cadrés.

« Nous nous attendions à être un peu meilleurs que ça, a affirmé le gardien Evan Bush. Je pense que l'énergie était bonne, l'esprit était bien et l'effort y était. Parfois, nous avons été hésitants à mettre de la pression sur l'adversaire et à tirer profit des espaces disponibles aux bons moments. Nous passons par-dessus ce match et nous nous concentrons sur celui de samedi. »

L'Impact poursuivra son éreintante séquence contre les Earthquakes de San José au stade Saputo.

Maître chez lui

Le NYCFC a rapidement affiché ses intentions et a exploité le flanc droit de la défense montréalaise à maintes reprises en première mi-temps.

Ben Sweat a multiplié les assauts derrière Edwards et Petrasso. Dès la septième minute, il a passé le ballon à Thomas McNamara, qui a toutefois raté la cible.

McNamara espérait avoir obtenu un tir de pénalité à la 11e minute. L'arbitre Alan Kelly lui a plutôt décerné un carton jaune pour avoir simulé une chute devant Bush.

Sweat est revenu à la charge aux 16e et 29e minutes, mais Maximiliano Moralez et Medina ont tour à tour cafouillé sur la dernière touche. Même chose du côté de Rodney Wallace à la 33e minute, après une autre séquence amorcée par Sweat.

Pendant ce temps, le Bleu-blanc-noir semblait toujours avoir du mal à s'adapter aux dimensions plus petites du terrain. Les joueurs ont complété seulement 61 % de leurs passes en première période.

« C'était difficile ce soir. On n'était pas habitués à ces circonstances de terrain plus petit et de gazon un peu long, a noté le milieu de terrain Samuel Piette. Mais ce ne sont pas des excuses puisqu'ils ont été meilleurs que nous aujourd'hui. On ne doit pas se laisser abattre par ce résultat. »

Bush a sauvé les meubles à deux reprises après la pause. Il a d'abord bloqué une tête d'Alexander Callens à la 49e minute, puis une frappe à bout portant de Moralez à la 55e.

Les efforts du NYCFC ont finalement été récompensés à la 60e minute. Moralez a remis le ballon à Medina au haut de la surface de réparation et le Paraguayen y est allé de deux hésitations avant de décocher une frappe qui a pris Bush à contrepied.

Les locaux sont revenus à la charge cinq minutes plus tard. Medina a envoyé le ballon d'un côté à l'autre de la surface montréalaise, puis Matarrita l'a récupéré et l'a lobé par-dessus Bush jusque dans le petit filet du côté opposé.

Lewis a porté le coup de grâce à la 76e minute après une contre-attaque amorcée par Moralez et Matarrita.