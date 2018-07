Le Canadien a dû se faire bander la cuisse droite en première manche. Et il a perdu en mobilité à mesure que le match progressait. La 8e tête de série a eu l'impression de s'être déchiré un muscle.

« Je ne sais pas à quel point c'est sérieux, a dit Raonic. C'est un peu la sensation que j'avais. »

Il a réussi 31 as, contre 25 pour son adversaire, et a commis 6 doubles fautes contre 4.

Raonic s'est avoué vaincu après 2 h 42 min d'efforts dans un stade qui s'est rempli très tranquillement, mais qui était vide au début de la rencontre.

C'est la deuxième année d'affilée que l'athlète de 1,96 m (6 pi 5 po) est éliminé en quarts sur le célèbre gazon anglais.

Isner sans bris

Isner est le seul joueur du tournoi à ne pas avoir été victime d'un bris de service jusqu'à maintenant. Face à l'Américain, Raonic n'a eu qu'une chance, mais Isner a répliqué avec un as avant de boucler la quatrième manche 6-3.

« Je n'ai pas eu bien des occasions, a dit l'Ontarien. Ce n'est pas particulièrement surprenant. J'avais constaté depuis quelques mois qu'il jouait très bien. »

De son côté, Isner a inscrit trois bris en six occasions. Sa première chance de gagner le service de son rival est venue en troisième manche, et il a su l'exploiter pour se donner une avance de 3-2 en route vers le gain de la manche 6-4.

La 9e tête de série passe en demi-finales et affrontera le Sud-Africain Kevin Anderson, tombeur surprise de Roger Federer.

Le grand Américain (2,08 m/6pi 10 po) atteint à 33 ans le dernier carré d'un tournoi du grand chelem pour la première fois à sa 12e tentative.

Isner est connu pour avoir disputé le plus long match de l'histoire du tennis. Il avait vaincu le Français Nicolas Mahut 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 et 70-68 au premier tour à l'All England Club en 2010.

« Tout le monde se rappelle ce match-là et c'est correct, a-t-il dit. J'ai accompli beaucoup de choses depuis. Mais pour plusieurs personnes, ça reste l'image marquante de ma carrière. Peut-être qu'en me rendant encore plus loin ici, je pourrai être reconnu pour quelque chose de plus actuel. »

Dabrowski en demi-finales en double

Plus tôt mercredi, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu ont atteint les demi-finales du double.

Les sixièmes têtes de série ont effacé un retard d’une manche pour éliminer l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et la Tchèque Lucie Safarova 5-7, 6-4, 6-2.

En demi-finale, Dabrowski et Xu livreront bataille à un autre tandem américano-tchèque composé de Nicole Melichar et de Kveta Peschke (no 12).

Dabrowski tente d'atteindre la finale du double féminin à un tournoi du grand chelem pour la première fois de sa carrière.