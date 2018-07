Rafael Nadal (no 2) a décroché mercredi son billet pour les demi-finales à Wimbledon dans un match éreintant contre Juan Martin Del Potro (no 5). L'Espagnol l'a emporté 7-5, 6-7 (7/9), 4-6, 6-4 et 6-4 sur son rival argentin en 4 h 47 min.