L'arrivée du célèbre joueur en provenance du Real Madrid est un « rêve réalisé », titre le Corriere della Sera, principal quotidien italien.

« Cristiano Ronaldo est à la Juve : un rêve de 117 millions d'euros (180 M$ CA) », répond en une le quotidien La Repubblica.

Ce coût, pharaonique pour une équipe italienne, se décompose de la manière suivante selon La Repubblica : 100 millions d'euros au Real Madrid, 5 millions aux clubs formateurs au titre de la « contribution de solidarité » prévue par la FIFA, et 12 millions de « frais accessoires », dont le Corriere estime qu'il s'agit en fait de commissions destinées aux acteurs du transfert, l'agent de l'attaquant portugais, Jorges Mendes, en tête.

« J'arrive! », claironne Ronaldo en une de la Gazzetta dello Sport.

Pour le quotidien sportif, l'acquisition de Ronaldo est le « coup du siècle ». Il Messaggero, le journal de Rome, ne peut qu'acquiescer, reconnaissant au président de la Juve, Andrea Agnelli, qu'il « a réalisé l'affaire du siècle ».

« L'étincelle s'est produite, maintenant laissez-nous en profiter », demande l'éditorialiste du Corriere.

« Dire qu'on le trouvait même un peu antipathique, avec ses attitudes arrogantes, ses poses, le muscle parfaitement gonflé. Mais Ronaldo a été applaudi par tout le stade après le retourné acrobatique qu'il a infligé à la Juventus, mais d'une beauté absolue (en quarts de finale aller de la Ligue des champions). Et là, nous avons compris que cette beauté pouvait et devait être la nôtre », conclut le journal.

Le retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo contre la Juventus de Turin Photo : Getty Images/Emilio Andreoli

« Tout le monde va nous regarder », prédit en une La Stampa, le quotidien du groupe Fiat, actionnaire majoritaire de la Juventus.

« Il suffit de penser qu'il a plus de 300 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, qu'il est connu dans chaque recoin de la planète et que c'est l'une des cinq personnalités les plus connues dans le monde, précise Lucio Lamberti, professeur à la Polytechnique de Milan, dans les colonnes de La Stampa.

« Cela suffit pour dire qu'il y aura des effets positifs non seulement pour la Juve, mais pour tout le football italien », notamment en ce qui concerne les droits de télé de la Serie A, estime ce professeur.

« Fiat Lux » titre enfin le Corriere dello Sport, dans un facétieux raccourci entre la locution latine « Que la lumière (de Ronaldo?) soit » et la célèbre marque automobile turinoise.

Rendez-vous lundi à Turin, selon les médias. Ronaldo y passera les examens médicaux puis sera présenté dans un spectacle organisé au stade. Là même où il avait reçu au printemps une ovation des amateurs turinois, après avoir contré la Juve dans sa course à la Ligue des champions.

Les actions de la Juve

Le titre de la Vieille Dame a chuté de 6 % mercredi à la Bourse de Milan, après que des investisseurs eurent vendu leurs actions pour prendre des bénéfices après le bond enregistré ces dernières semaines avec les rumeurs, puis la confirmation, du recrutement de Cristiano Ronaldo.

Du 28 juin, quand les rumeurs sur Ronaldo ont commencé à prendre de l'ampleur, à l'annonce officielle mardi soir, le titre avait pris 37,7 %.

Il avait atteint son maximum depuis un an, ce qui a incité à des prises de bénéfices.

Selon les analystes de Banca Imi, l'arrivée de l'attaquant portugais permettra un renforcement de la marque Juventus dans le monde.

« La Juventus bénéficiera pour ses revenus d'une hausse de ses ventes de billets (estimée à 10 millions de dollars canadiens), et en général de toutes les activités liées à la marque, comme la vente de produits dérivés et le travail de commandite », dans une ampleur aujourd'hui difficile à estimer, ont souligné ces analystes.