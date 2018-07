Maroon est âgé de 30 ans. Il a joué avec les Ducks, les Oilers et les Devils.

Maroon a totalisé 17 buts et 43 points la saison dernière, qu'il a passée avec Edmonton et ensuite le New Jersey, à compter de la fin février. Il a marqué une fois au premier tour des séries, où les Devils se sont inclinés en cinq matchs devant le Lightning.

« J'ai demandé à nos joueurs comment ils le voyaient comme adversaire, et ils ont certifié à quel point il est coriace et à quel point il est dur à déplacer dans la circulation dense, a confié le directeur général des Blues, Doug Armstrong. Nous sommes ravis de l'ajouter à notre groupe. »

Dans la Ligue nationale, l'athlète de 1,90 m (six pieds trois pouces) et 102 kg (225 lb) a fourni 78 buts et 178 points, en 375 matchs.