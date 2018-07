Le Belge Greg Van Avermaet (BMC) a conservé le maillot jaune, acquis la veille.

La victoire s'est jouée dans le dernier kilomètre, avec un sprint très serré entre trois coureurs qui ont franchi la ligne dans un mouchoir.

Le champion du monde, Peter Sagan, est remonté in extremis dans les derniers mètres. Mais le Slovaque a pris la 2e place, sa 20e dans le Tour et sa deuxième depuis le départ.

L'Allemand Andre Greipel a légèrement faibli vers la fin et a pris la 3e place.

À 23 ans, Gaviria a remporté sa neuvième victoire cette saison et surtout sa deuxième depuis le départ de la Grande Boucle, trois jours après son sprint victorieux à Fontenay-le-Comte, à l'arrivée de l'étape inaugurale.

« C'était un sprint serré, assez difficile, a expliqué Gaviria. Des risques, on en prend tous. Ce qui compte finalement, c'est la victoire. Mon équipe la mérite, on va rentrer heureux à l'hôtel. J'ai déjà eu d'autres sprints serrés.

« Aujourd'hui, c'est Greipel qui a très bien joué le coup. Il m'a surpris en sortant d'assez loin, mais j'avais gardé assez de forces pour le passer et résister au retour de Peter Sagan. On est content d'avoir gagné deux étapes, mais dire combien on peut en gagner, je l'ignore », a analysé Gaviria.

Il est en passe de faire aussi bien que Sagan, qui avait gagné trois étapes à sa première participation au Tour de France en 2012.

Mercredi, la cinquième étape empruntera des routes sinueuses, étroites et accidentées entre Lorient et Quimper, sur 205 kilomètres.