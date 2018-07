Fernandez, 11e tête de série en simple, avait remporté son premier match 6-4 et 7-6 (7/2) contre Violette Apisah, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, en 1 h 33 min.

En double avec sa partenaire américaine Gabriela Price, battue en simple par Raducanu, elle a remporté mardi son match de premier tour 6-2 et 6-2, en 66 minutes, contre les Britanniques Danielle Dalley et Tanisha Dissanayake.

« C'était très spécial pour moi, car j'ai toujours voulu participer à Wimbledon, a expliqué Leyla Fernandez dans un entretien réalisé par TSN et diffusé sur le fil Twitter de Tennis Canada. Ce qui me frappe le plus, c'est cette tradition de s'habiller en blanc. Je n'ai pas l'habitude. Mais c'est tellement beau, le blanc. C'est superbe. »

Sur le terrain, la jeune athlète doit apprendre à ajuster ses frappes sur le célèbre gazon de l'All England Club.

« Je dois faire attention, car il y a parfois de mauvais rebonds, constate-t-elle. Il faut taper la balle tôt, et j'arrive à corriger mes erreurs. J'y vais un match à la fois. »

Fernandez habite à Boca Raton avec ses parents et partage son temps entre la Floride et le Québec.

Elle s'entraîne à Montréal, au Centre national d'entraînement, et est soutenue par Tennis Canada.