L'Américaine a remporté 81 % des échanges avec sa première balle de service.

L'athlète de 36 ans, en quête d'un 24e titre d'un tournoi majeur, dispute son deuxième tournoi majeur depuis son retour au jeu en mars, après sa grossesse.

Serena Williams affrontera jeudi, pour une place en finale, Julia Görges (13e).

L'Allemande a battu la Néerlandaise Kiki Bertens, 20e au classement de la WTA, en trois manches de 3-6, 7-5 et 6-1, en 1 h 57 min.

Görges disputera sa première demi-finale dans un tournoi du grand chelem.

Kerber et ses balles de match

Jelena Ostapenko (12e) a battu la Slovaque Dominika Cibulkova (33e) en deux manches de 7-5 et 6-4 dans son quart de finale.

La Lettone l'a emporté en 1 h 22 min au terme d'un match qui a totalisé huit bris de service, dont quatre dans les cinq premiers jeux.

Ostapenko a clairement été l'attaquante avec 33 coups gagnants contre 6 pour Cibulkova, mais elle a faisant deux fois plus de fautes directes que son adversaire (28 contre 13).

Pour une place en finale, elle affrontera l'Allemande Angelique Kerber (10e).

Kerber a battu la Russe Daria Kasatkina (14e) en deux manches de 6-3 et 7-5, en 1 h 29 min.

Finaliste en 2016, l'Allemande a eu besoin de 7 balles de match pour écarter Kasatkina, qui disputait à 21 ans son premier quart de finale à Londres.

« Je m'attendais à un match serré contre Daria, a reconnu Kerber. On en a déjà joué tellement. Elle a encore bien joué et m'a fait courir. Notre niveau de jeu était très élevé à la fin, et j'y suis allée point par point sans jamais penser que c'était des balles de match. »