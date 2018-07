Le numéro 9 de Kariya sera hissé dans les hauteurs du Honda Center le 21 octobre. Niedermayer, qui a porté le 27 avec les Ducks, aura droit au même honneur le 17 février.

Teemu Selanne est le seul autre joueur dans l'histoire des Ducks qui a vu son numéro 8 être retiré.

Kariya a passé ses neuf premières saisons dans la LNH avec les Ducks, dont sept à titre de capitaine. Lui et Selanne ont formé un tandem rapide et productif. Kariya, premier choix au repêchage de l'histoire de la franchise, occupe le 4e rang de l'équipe avec 669 points. Il a également aidé les Ducks à atteindre leur toute première finale de la Coupe Stanley en 2003.

Bien que l'attaquant ait quitté l'équipe après une dispute contractuel, il est resté un joueur apprécié par les partisans.

« Je suis très honoré et très reconnaissant envers Henry et Susan Samueli et l'organisation des Ducks pour cet honneur incroyable, a dit Kariya dans un communiqué. C'est quelque chose dont j'ai rêvé toute ma vie. Je suis très reconnaissant également de l'appui de la communauté. »

Kariya habite toujours en Californie, mais on l'aperçoit très rarement dans des événements publics reliés au hockey depuis qu'il a disputé son dernier match dans la LNH en 2010.

Niedermayer a joué les cinq dernières saisons de sa carrière avec les Ducks. Il était le capitaine de l'équipe lors de leur unique conquête de la Coupe Stanley, en 2007.

Il a inscrit 264 points et a occupé le rôle de capitaine durant quatre saisons.

Son numéro a été retiré par les Devils du New Jersey en 2011. Il y a disputé 13 saisons et a remporté trois Coupes Stanley. Il est demeuré dans le giron de l'organisation californienne en tant qu'entraîneur adjoint après avoir pris sa retraite en tant que joueur en 2010.

« Quel honneur incroyable, a écrit Niedermayer dans un communiqué. Je suis très heureux d'avoir pu jouer pour une organisation aussi incroyable et devant les partisans des Ducks. Je suis aussi reconnaissant envers mes coéquipiers, mes entraîneurs et les préparateurs physiques avec qui j'ai eu la chance de travailler à Anaheim. Ensemble, nous avons accompli de grandes choses. »