BMC, dont le chef de file est l'Australien Richie Porte, a battu de 4 secondes l'équipe Sky du Britannique Chris Froome au terme des 35,5 km.

L'équipe Quick-Step du Belge Philippe Gilbert et du Français Julian Alaphilippe a pris la 3e place à 7 s de BMC.

Les cinq premières formations (Mitchelton 4e, Sunweb 5e) sont classées dans une fourchette d'une douzaine de secondes après cet exercice qui n'avait plus été disputé dans le Tour depuis celui de 2015.

Van Avermaet a ravi le maillot jaune à Peter Sagan, incapable de défendre sa tunique après avoir été lâché à mi-course par ses coéquipiers de Bora Hansgrohe.

Au classement général, Froome n'a perdu du temps que sur Porte. Le Britannique en a gagné, en revanche, sur tous les autres prétendants à la victoire à Paris, mais dans des proportions variables.

Le Britannique Adam Yates (5 s) et le Néerlandais Tom Dumoulin ( 8 s), ainsi que le Colombien Rigoberto Uran (31 s) ont perdu un peu moins de temps que le Colombien Nairo Quintana et l'Espagnol Mikel Landa (50 s), l'Italien Vincenzo Nibali (1 min 2 s) et le Français Romain Bardet (1 min 11 s).

« On peut être satisfait », a dit Froome, à l'aise dans l'exercice. Mais le quadruple vainqueur de la Grande Boucle a dû essuyer une nouvelle fois huées et sifflets au long de son parcours.

Mardi, les sprinteurs auront une nouvelle étape à leur mesure. La quatrième, longue de 195 kilomètres entre La Baule (Loire-Atlantique) et Sarzeau (Morbihan), au profil peu accidenté, se terminera par une très longue ligne droite de 4 kilomètres.