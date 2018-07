Sur son compte Instagram, Hamilton a tenu à tirer les choses au clair.

« Kimi a présenté des excuses, je les accepte et passons à autre chose. C'était un incident de course, rien de plus. »

« Parfois on dit des conneries, et on en tire les leçons », a-t-il ajouté humblement.

Il faisait référence à ses mots sur le podium. Il a dit au micro que Ferrari avait élaboré une « tactique intéressante », provoquant une réaction en chaîne sur les réseaux sociaux.

Raikkonen a écopé d'une pénalité de 10 secondes pour avoir provoqué cet accrochage, avant de terminer 3e.

Mercedes-Benz a également tenté de désamorcer l'affaire sur les réseaux sociaux en réagissant à plusieurs reprises depuis dimanche soir.

« Personne n'a sérieusement laissé entendre que c'était délibéré, peut-on notamment lire. Kimi a fait une erreur, il l'a reconnue et a présenté des excuses à Lewis. »

L'équipe allemande a également défendu Hamilton face aux critiques pour n'avoir pas répondu immédiatement à la traditionnelle entrevue d'après course, ce qu'il a fait un peu plus tard sur le podium.

L'intéressé a précisé lui-même qu'il était « physiquement épuisé » à l'arrivée et qu'il avait dû prendre un moment pour récupérer avant de se rendre sur le podium.