Le champion suisse n'a pas perdu une manche sur le gazon anglais depuis le tournoi de 2016. Cela fait 32 manches consécutives désormais.

Le tenant du titre n'est plus qu'à deux manches de son record établi entre le troisième tour en 2005 et la finale en 2006, qu'il a remportée face à Rafael Nadal.

La dernière fois que Federer a cédé une manche à Wimbledon, c'était en 2016 dans son match de demi-finale perdue en cinq manches face à Milos Raonic, qu'il pourrait retrouver encore en demi-finales.

Il a dû néanmoins défendre ses premières balles de bris du tournoi, quatre au total, qu'il a écartées.

L'athlète de 36 ans (il en aura 37 le 8 août) a réussi 12 as et 44 coups gagnants.

« Mannarino n'a pas très bien joué dans la première manche, et moi, je n'ai pas raté grand-chose », a analysé Federer.

« C'était essentiel pour lui de rester dans le match au début de la deuxième manche. C'est là que c'est devenu plus dur, a-t-il expliqué. On a tendance à élever son niveau face à des joueurs meilleurs. »

Le no 2 mondial et tête de série no 1 affrontera en quarts de finale, mercredi, le vainqueur du match entre Gaël Monfils (44e) et le Sud-Africain Kevin Anderson (8e).

L'heure de la finale est sacrée

Les organisateurs de Wimbledon ont maintenu leur position lundi.

La finale du simple messieurs commencera à son heure habituelle le 15 juillet, même si elle se jouera en même temps que la finale de la Coupe du monde de soccer, à laquelle pourrait participer l'Angleterre.

La question s'est posée avec insistance aux organisateurs, qui pour l'instant demeurent inflexibles.