C'était une première en 69 ans de championnat, et ce sera la dernière.

« Les pilotes ne ressentent pas vraiment les problèmes que cela pose. C'est surtout dur pour les mécaniciens et leurs familles. Ça a été particulièrement chargé pour eux », a expliqué le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

« On est allé à l'usine à Brixworth, et on voyait les cernes sur les visages », a précisé le Français Esteban Ocon (Force India).

« Il n'y aura probablement pas de programme triple l'an prochain, a révélé le patron de McLaren, Zak Brown. C'est ce qui a été dit lors de la réunion du groupe stratégique. La plupart des équipes, sinon toutes, préféreraient ne pas refaire trois courses d'affilée. »

« Je crois que nous avons compris à quel point c'était dur pour tout le monde, notamment en ce qui concerne la logistique, a expliqué Claire Williams, qui dirige l'équipe fondée par son père.

« Nous avons beaucoup travaillé pour faire en sorte que nos gars puissent faire une pause, et rentrer chez eux, même si ce n'était que pour 24 heures, a-t-elle révélé. Il a aussi fallu faire venir des gens pour les remplacer, et c'est autant de travail supplémentaire. »

Le transport des garages et des structures d'accueil des équipes a été un véritable défi entre l'Autriche et la Grande-Bretagne, ce transfert étant considéré comme le plus compliqué de l'année, du fait des distances importantes à parcourir par les routes.

On risque donc de voir en 2019 la saison s'allonger. L'option de couper la journée du vendredi est envisagée.

Le premier Grand Prix de la saison 2019, en Australie, a d'ailleurs été programmé une semaine plus tôt qu'en 2018, le 17 mars au lieu du 25 (sous réserve de ratification par la FIA).