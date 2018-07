La Tchèque Karolina Pliskova, dernière rescapée des dix premières têtes de série à Wimbledon, a chuté lors des huitièmes de finale devant la Néerlandaise Kiki Bertens, 20e mondiale, 6-3, 7-6 (7/1).

L'élimination de la tête de série no 7 déblaie davantage le parcours de l'Américaine Serena Williams, qui aurait pu la croiser en demi-finales.

Williams, qui vise un huitième trophée à Londres, doit affronter plus tard lundi la Russe Evgeniya Rodina, 120e mondiale et issue des qualifications.

En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Yifan Xu, 6es têtes de série, jouaient sur le terrain no 17 et ont gagné leur match de troisième tour.

Elles ont battu l'Américaine Vania King et la Slovène Katarina Srebotnik en deux manches de 6-3 en 69 minutes.

Simple dames (4e tour) :

Dominika Cibulková (SVK) bat Su-Wei Hsieh (TPE) 6-4, 6-1

Jelena Ostapenko (LAT/no 12) bat Aliaksandra Sasnovich (BLR) 7-6 (7/4), 6-0

Camila Giorgi (ITA) bat Ekaterina Makarova (RUS) 6-3, 6-4