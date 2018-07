La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Yifan Xu, 6es têtes de série, jouaient sur le terrain no 17 et ont gagné leur match de troisième tour.

Elles ont battu l'Américaine Vania King et la Slovène Katarina Srebotnik en deux manches de 6-3 en 69 minutes.

Roger Federer, qui a un tableau très ouvert, joue sur le court central et est opposé au Français Adrian Mannarino, tête de série no 22, présent en huitièmes de finale pour la troisième fois de sa carrière.

Rafael Nadal Photo : La Presse canadienne/Ben Curtis

Suivront Serena Williams contre Evgeniya Rodina, dans un duel de mamans, puis Rafael Nadal, qui, opposé à Jiri Vesely, tentera d'atteindre les quarts de finale à Londres pour la première fois en sept ans.

Sur le court no 1, Kevin Anderson (no 8) se mesurera au Français Gaël Monfils, une fois la rencontre entre l'Allemande Angelique Kerber et la Suisse Belinda Bencic terminée.

Puis ce sera au tour de Novak Djokovic d'entrer en scène contre le Russe Karen Khachanov. S'il s'impose, le Serbe sera en quarts de finale sur le gazon anglais pour la neuvième fois en 10 ans.

Le Canadien Milos Raonic, tête de série no 13, jouera son match sur le terrain no 12 face à l'Américain Mackenzie McDonald, après la rencontre entre l'Italienne Camila Giorgi et la Russe Ekaterina Makarova qui est en cours.

Plus de détails à venir.