Les réactions de la FW41 ont envoyé les deux pilotes dans le décor pendant la séance de qualification.

Les ingénieurs à l'usine de Grove tentent de trouver des solutions aérodynamiques pour redonner vie à cette voiture capricieuse et lente.

Les pilotes avaient de nouvelles pièces en Autriche, il y a une semaine, et voici que l'équipe avait redessiné et préparé un tout nouvel aileron arrière pour le Grand Prix de de Grande-Bretagne.

Échec complet.

Cet aileron arrière interagit mal avec le fond plat de la voiture qui assure l'écoulement de l'air jusqu'à l'extracteur, cet appendice aérodynamique placé sous l'aileron arrière.

Williams n'a eu que le temps des essais libres à Silverstone pour évaluer le nouvel aileron.

« Nous n'avions rien vu d'anormal lors des essais libres de vendredi après avoir installé le nouvel aileron », a expliqué le directeur technique Paddy Lowe.

Pourtant, avec le nouvel aileron, Lance Stroll a été incapable d'améliorer son chrono de la première à la deuxième séance. Il avait enregistré un 10e temps encourageant lors de la première séance (FP1), mais avait régressé au chrono dans la deuxième.

Lance Stroll Photo : Getty Images/ANDREJ ISAKOVIC

Stroll a révélé avoir senti une petite perte d'appui lors de la dernière séance d'essais libres (FP3), et avait dû attendre au garage que l'équipe fasse des modifications.

« Rien à voir avec ce qu'on a vécu en qualification, où on a perdu 60% de l'appui », a précisé le Canadien.

Sorties à haute vitesse

Stroll et Sergey Sirotkin ont été victimes de survirage soudain en entrée de courbe, au moment où ils doivent désactiver le DRS (drag reduction system, plateau mobile de l'aileron arrière).

Ils sont sortis de piste à haute vitesse, mais les bacs à graviers ont fait leur travail, et leur ont permis de ralentir jusqu'à l'arrêt complet. Stroll s'est enfoncé et a dû quitter sa voiture, et alors que Sirotkin a pu repartir en surfant sur le sable.

Lance Stroll Photo : Twitter

Les deux voitures auront donc pour la course l'ancien aileron arrière, pour assurer la sécurité des pilotes et leur donner une chance de finir la course.

« Nous n'avions jamais vécu cela avant, et nous remettons donc l'ancien aileron arrière qui fonctionne parfaitement, et qui règle le problème », a précisé Paddy Lowe.

Stroll et Sirotkin partiront donc de la ligne des puits devant la Toro Rosso de Brendon Hartley qui lui n'a pas participé à la séance de qualification, après sa violente sortie de piste pendant les essais libres (FP3).

« Nous avons apporté de nouvelles pièces, mais nous avons encore du travail à faire, a admis M. Lowe. Il s'agit d'un problème intermittent de perte d'appui au niveau du fond plat lors de la désactivation du DRS. »

Lance Stroll roulera au moins l'esprit tranquille, sur le circuit rapide de Silverstone, sans l'appréhension de partir en survirage et en dérapage à chaque fois qu'il ferme son DRS.