Gardner, qui a frappé une longue balle sur le premier tir du match du partant J.A. Happ, a placé deux balles en lieu sûr en cinq présences au marbre.

Il a produit trois points pour les Yankees (57-29), qui ont porté à 8-4 leur fiche cette saison contre les Blue Jays.

Les Blue Jays (41-47) ont perdu pour une cinquième fois à leurs six derniers duels contre les Yankees.

2️⃣5️⃣ for The Judge. pic.twitter.com/JQnG6ILOvh — MLB (@MLB) 7 juillet 2018

Brandon Drury a donné une avance de 4-0 aux Yankees lorsqu'il a frappé un double qui a été mal maîtrisé par Kevin Pillar.

Pillar s'est racheté pour son erreur lorsqu'il a cogné une balle glissante de Luis Severino par-dessus la clôture du champ gauche pour son huitième circuit de la saison.

Happ (10-5) n'a été d'office que pendant deux manches et deux tiers, accordant six points, quatre coups sûrs et six buts sur balles.

Il a eu besoin de 84 lancers pour obtenir les 8 premiers retraits du match.