Sans être éclatante samedi, l’Angleterre a mis fin au parcours rêvé de la Suède, trop épuisée, une fois menée par l’une des équipes les plus jeunes de ce tournoi, pour réaliser un nouvel exploit dans ce Mondial.

Les Trois Lions ont surtout trouvé dans ce quart de finale d’autres façons que gagner que les pieds magiques d’Harry Kane. Ce sont plutôt les têtes décisives d’Harry Maguire et de Dele Alli, et les nouveaux faits d’armes sur sa ligne de Jordan Pickford, qui permettent aux Anglais de savourer une première demi-finale depuis 1990.

Dès les premières minutes, la Suède s’est recroquevillée dans sa zone, comme elle l’avait fait contre l’Italie en qualifications européennes ou contre la Suisse et l’Allemagne en phase de groupe. La stratégie a globalement fonctionné, les tirs anglais étant pour la quasi-totalité bloqués par le mur suédois ou envoyés à l’extérieur du cadre, mais la Suède n’a pas fait preuve de la même précision défensive qu’à son habitude.

Et puis, même après avoir cédé une première fois, la Suède n’a pas immédiatement dérogé de son plan, comme si la crainte d’accorder un deuxième but était plus forte que le manque d’occasions pour égaliser. En possession, les Vikings tentaient plutôt de ralentir le match, afin de réduire les mouvements adverses, tout en balançant quelques longs ballons vers l’avant sans avoir l’intention manifeste de construire le jeu.

Mais l’Angleterre a fait des phases arrêtées sa spécialité pendant cette Coupe du monde (7 de ses 9 buts avaient été marqués de cette façon avant la rencontre) et, bien préparée par Gareth Southgate, elle a su quoi faire de son premier coup de pied de coin, à la demi-heure.

Maguire (25 ans) a surgi au point de pénalité d’un groupe de quatre joueurs anglais massé au haut de la surface. La défense de zone suédoise n’a pas su marquer tous les Lions et Maguire s’est élevé au-dessus d’Emil Forsberg pour diriger une tête puissante derrière Robin Olsen.

Une demi-heure de jeu plus tard, Alli (22 ans) a converti à bout portant du front un des rares centres anglais à ne pas avoir été repoussé par la défense suédoise pendant la rencontre.

Au final, l’Angleterre n’a cadré que deux tirs, deux têtes, deux à zéro.

Raheem Sterling (23 ans) n’a pas marqué, mais pour l’ailier de Manchester City, la disette qui l’afflige en équipe nationale ne semble plus avoir de fin.

À la fin de la première demie, son appel en profondeur a été compris par Henderson. Sterling contrôle alors parfaitement la longue balle pour s’amener seul devant Olsen. Il tente de pousser le ballon derrière le gardien suédois, mais Olsen dévie du bout de la main. Sterling réussit néanmoins à reprendre le ballon et lève la tête alors que Kane et Alli l’ont rattrapé dans la surface… mais il hésite, temporise, laisse les Suédois reprendre leur souffle avant de tirer à nouveau, cette fois sur un défenseur alors que le bloc scandinave s’est reformé devant lui.

Sterling n’a pas marqué depuis 1003 jours avec l’équipe anglaise, un étrange blocage psychologique avec les Trois Lions… lui qui a inscrit 23 buts en 46 matchs cette année avec Manchester City!

Quant à Harry Kane (24 ans), hormis un tir non cadré, mais fort dangereux à la 19e minute, il n’est pas arrivé à s’inscrire au pointage pour la première fois depuis qu’il a été nommé le capitaine anglais.

Pickford au niveau de Courtois

Mais ce fut suffisant parce que là où Olsen n’a pas su faire la différence face aux maigres chances anglaises, Jordan Pickford (24 ans) a bloqué les quelques tirs dangereux des Suédois, rivalisant presque avec le génie déployé la veille par le Belge Thibaut Courtois.

D’abord, tout juste après la mi-temps. Marcus Berg avait battu Ashley Young au duel aérien, comme Maguire avait battu Forsberg, cette fois au deuxième poteau sur un centre bien calibré du latéral Ludwig Augustinsson. Mais Pickford, comme lors des tirs au but contre la Colombie, s’est jeté au dernier instant sur sa gauche pour taper le ballon de la main et conserver la mince avance anglaise.

Puis, quelques instants après le deuxième but anglais, Pickford s’est jeté de l’autre côté après une des seules incursions scandinaves dans sa surface pour bloquer un tir de Viktor Claesson, qui s’était élancé après une talonnade de Berg.

Dix minutes plus tard, Berg envoyait la dernière frappe dangereuse des Suédois en direction du filet anglais, mais Pickford a tapé le ballon alors qu’il semblait se diriger sous la barre horizontale. C'était le 15e tir infructueux de Berg pendant ce Mondial...

Puis, la Suède n’a presque plus rien généré. Vannée par toutes ses minutes à défendre depuis trois semaines. Janne Andersson a même retiré d’un coup Emil Forsberg et Ola Toivonen, deux de ses cadres offensifs pendant le tournoi, mais qui ne semblaient plus rien avoir dans leur réservoir face à l’Angleterre, à la 67e minute.

Berg aurait pu être le héros d’un nouveau petit miracle suédois, mais Pickford commence à écrire sa légende dans le maillot des Trois Lions.