Il partira sur la grille de départ dimanche devant son rival allemand Sebastian Vettel (Ferrari), qui le devance d'un point au Championnat du monde de F1, et les Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes).

Le Canadien Lance Stroll (Williams) a fini son premier tour lancé dans le bac à gravier, et partira en fond de grille. Son coéquipier Sergey Sirotkin n’a guère fait mieux : il a enregistré un temps, le plus lent, et partira de la 18e place.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne est la dernière escale d'une séquence de trois courses en autant de semaines, une première dans l'histoire de la F1.