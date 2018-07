Curtis Granderson et Devon Travis ont également produit des points lors de la grosse manche des Jays et Teoscar Hernandez a ajouté un point tard dans le match à l'aide d'un double. Les Blue Jays (41-46) ont ainsi inscrit une 12e victoire à leurs 16 derniers matchs à domicile.

Aaron Hicks a claqué un circuit et a produit un point à l'aide d'un but sur balles avec les buts remplis pour les Yankees (56-29).

Sam Gaviglio a accordé deux points, dont un seul était mérité, et quatre coups sûrs en quatre manches et un tiers pour les Blue Jays. La victoire est allée au dossier de Joe Biagini (1-5), qui a oeuvré pendant une manche et deux tiers.

Gray (5-7) a été chassé du monticule après deux manches seulement, lui qui a donné cinq points, six coups sûrs et deux buts sur balles.

Le circuit de Smoak, une claque de trois points, portait le score à 5-0 en faveur des Jays. Gray a également accordé trois simples et un double dans la manche, en plus d'atteindre un frappeur et d'effectuer un mauvais lancer.