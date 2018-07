Au-delà de ses exploits sportifs, Cockburn est aussi entraîneuse de niveau 3 du PNCE en trampoline, et elle a agi comme entraîneuse à quelques occasions au cours des 20 dernières années tout en participant à des compétitions de haut niveau.

Elle a été invitée en tant que formatrice à de nombreux camps de tumbling et de trampoline aux quatre coins de l'Amérique du Nord et a aussi été gestionnaire de programme à Gymnastique Ontario en 2012 et 2013, où elle a piloté la transition vers de nouveaux règlements techniques

De 2005 à 2010, Karen Cockburn a été la représentante des athlètes au comité technique de tumbling et de trampoline et a ensuite été la représentante des athlètes au conseil d’administration de Gymnastique Canada de 2010 à 2014. Elle a officiellement annoncé sa retraite de la compétition en juillet 2017.

Dans ses nouvelles fonctions, l'ancienne athlète de 37 ans sera à la tête de la discipline olympique de trampoline avec comme objectif d’accroître le succès déjà retentissant des athlètes canadiens aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques.

Cockburn aura aussi la responsabilité de mettre en place un parcours de développement de l’athlète d’élite en trampoline au Canada, tout en veillant à la croissance des programmes dans les clubs et en supervisant le développement professionnel des entraîneurs de haut niveau.