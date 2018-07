Mainville avait laissé savoir en avril dernier, à l'aube des Championnats canadiens, qu'elle avait l'intention de prendre sa retraite durant l'année en cours.

Ma tête est ailleurs avec l’envie d’entamer ma carrière professionnelle du bon pied. Ma motivation et mon focus sont maintenant orientés vers ce nouvel objectif. Je me suis donné la dernière année pour dire au revoir à la natation progressivement. Sandrine Mainville

« Je ne voulais rien forcer, je voulais attendre que le déclic se fasse tout seul dans ma tête, a-t-elle poursuivi. Je suis contente que la transition se soit faite aussi facilement, je passe à autre chose sans aucun regret. »

Mainville compte une participation aux Jeux olympiques, à Rio en 2016, où elle a décroché une médaille de bronze au relais 4 x 100 m style libre.

Aux côtés de Penny Oleksiak, Taylor Ruck et Chantal Van Landeghem, elle a réalisé un record canadien (3 min 32 s 89/100), qui tient toujours.

La décision de Mainville de ranger son maillot survient sept mois après que sa coéquipière Van Landeghem eut tiré sa révérence.

« Sandrine est l’une des athlètes les plus dédiées et consciencieuses que j’ai eu le privilège d’entraîner, a indiqué Ben Titley, entraîneur à Natation Canada. Elle veut toujours se surpasser. Elle inspire les autres à être comme elle, elle se fixe des objectifs très élevés, et dans toutes les sphères de sa vie. »

Mainville a pris part aux Championnats du monde en 2013 et en 2015, aux Jeux panaméricains en 2015, aux Jeux du Commonwealth en 2014, aux Championnats panpacifiques en 2014 et aux Universiades en 2013.