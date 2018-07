Keys (no 10) a été battue vendredi 7-5, 5-7 et 6-4 par la Russe Evgeniya Rodina, 120e raquette mondiale.

Le match s'est joué à peu de choses avec sept bris en faveur de Rodina contre six du côté de Keys. L'Américaine n'a également inscrit que quatre points de moins (108-112).

Avec l'élimination de Keys, il ne reste plus que 3 des 10 premières têtes de série en lice : la numéro un mondiale, la Roumaine Simona Halep, la Tchèque Karolina Pliskova (no 8) et l'Américaine Venus Williams (no 9), finaliste l'an passé. Elles tenteront de se frayer un chemin vers les huitièmes de finale.

Autres résultats de 3e tour :