Toronto menait 2-1 avant le 10e circuit de Frazier, cogné après un simple de Wilmer Flores.

Ont suivi des simples d'un point de Jose Bautista, Asdrubal Cabrera et Michael Conforto, tous en cinquième.

Flores a aussi fourni un double. Il a frappé en lieu sûr à ses 11 derniers matchs.

Seth Lugo (3-3) a travaillé pendant trois manches en relève, accordant un point et trois coups sûrs. Jeurys Familia a récolté un 16e sauvetage.

Marcus Stroman (1-6) a été remplacé après quatre manches et deux tiers, ayant donné six points, six coups sûrs et quatre buts sur balles.

Kendrys Morales a claqué un circuit, tandis que Lourdes Gurriel fils a produit deux points avec un simple et un optionnel.

Russell Martin a frappé 3 coups sûrs en 3 présences, atteignant le cap des 500 coups sûrs dans la Ligue américaine.



Les Yankees seront de passage à Toronto de vendredi à dimanche. Les Blue Jays (40-46) vont ensuite rendre visite aux Braves et aux Red Sox.