Un nerf coincé dans le cou de Willy cause un engourdissement qui va de sa tête jusqu'au bout des doigts et son état de santé sera évalué sur une base quotidienne. Il représente un cas douteux pour la rencontre qui sera disputée au stade Percival-Molson.

À l'entraînement de mercredi, Mathews a pris la majorité des répétitions avec la première unité à l'attaque. Vernon Adams fils a agi comme second, tandis que Matthew Shiltz, de retour à l'entraînement cette semaine, était le troisième quart.

« C'est une super occasion pour moi, a admis le Californien de 26 ans. Mais au bout du compte, le plus important c'est de ramener notre équipe à 2-2 avant la pause. Nous avons fait un grand pas en avant la semaine dernière, mais il faut en faire un plus grand encore cette semaine. »

L'entraîneur Sherman n'a toutefois pas voulu confirmer immédiatement l'identité de son quart partant, expliquant qu'il avait encore une journée pour prendre cette décision.

Mathews a remplacé Willy au troisième quart de cette première victoire des Alouettes en près d'un an. Dans ce gain de 23-17 contre les Roughriders, Mathews a complété 8 de ses 12 passes pour 98 verges, sans subir de revirement. Il a couru une fois avec le ballon pour deux verges.

« On demeure toujours prêt, mais c'est ennuyeux que Drew se soit blessé, a indiqué Mathews. C'est un ami à moi, mais en même temps, c'est mon travail d'être prêt dans ce genre de situation, d'aider l'équipe à gagner un match. C'est tout ce à quoi je peux penser. Pour le reste, c'est hors de mon contrôle.'

Comme de savoir si le poste de Willy était garanti quand celui-ci sera prêt à reprendre le collier. Même Sherman n'a pas voulu dire si pour lui, un partant conservait son poste en pareille occasion.

« Ma philosophie, c'est que le meilleur joue », a laconiquement laissé tomber l'entraîneur.

En 42 rencontres réparties sur quatre saisons avec les Tiger-Cats de Hamilton, les Argonauts de Toronto et les Alouettes, Mathews a complété 155 de ses 235 passes pour des gains de 1842 verges. Il a complété sept passes de touché contre 10 interceptions. Il a ajouté 51 courses pour 124 verges et neuf touchés.

Samedi, c'est le calme de Mathews qui a le plus impressionné Sherman et ses coéquipiers.

« J'ai souligné dans la réunion d'équipe un jeu dont personne n'a parlé. Alors que nous étions en position pour botter un placement, Mathews s'est retrouvé pressé et s'est déplacé vers sa droite avant de lancer le ballon au sol, s'est rappelé Sherman. Il n'a pas encaissé un sac et il n'a pas tenté de trouver un receveur pour compléter un jeu vers l'intérieur. J'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs jeux du match, car nous avons récolté des points sur cette séquence. Nous n'avons pas perdu le terrain ou pire, perdu le ballon. »

« J'ai adoré son calme. Il est arrivé et c'est comme s'il avait toujours été là, a pour sa part indiqué le receveur Chris Williams. Il a pris le contrôle du caucus. Comme vétéran, quand un quart avec peu d'expérience comme lui s'amène, de le voir agir avec confiance comme ça, on se ferme et on suit ses directives. Il était très confiant, il savait ce qu'il faisait. »

Cas douteux pour Blake et Burnett

En plus de Willy, le garde Philip Blake et le demi défensif Joe Burnett ont raté la séance.

Du côté de Blake, qui a aussi quitté la rencontre face aux Riders avant la fin, il souffre d'une fasciite plantaire et son cas demeure incertain pour vendredi. Sherman a souligné que Blake avait déjà souffert de cette blessure au niveau universitaire sans devoir rater de rencontre, mais qu'une décision sera prise plus tard dans son cas.

Quant à Burnett, il n'a pas pris part à la séance de mercredi, en raison d'une blessure au quadriceps. Dans son cas également une décision quant à sa participation au match de vendredi sera prise plus tard cette semaine.