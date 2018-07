McLaren connaît la pire séquence de ses 52 ans d'histoire. L'écurie n'a pas gagné une seule course en six ans et son dernier podium remonte à il y a plus de quatre ans. Boullier s'est joint à l'écurie britannique en 2014.

Dans un communiqué, McLaren a fait savoir que Gil de Ferran, un ancien champion en formule IndyCar, a été nommé au poste de directeur de la compétition. Simon Roberts va superviser la production, l'ingénierie et la logistique, tandis qu'Andrea Stella devient directeur de la performance et responsable des opérations en piste.

Zak Brown, le patron de McLaren, a déclaré que les performances de l'équipe cette année « n'ont rejoint les attentes de personne chez McLaren ». Il a ajouté que les « raisons sont systémiques et structurelles et nécessitent des changements en interne ».

Selon Brown, les changements annoncés mercredi permettent d'attaquer des problèmes de front et d'effectuer un premier pas vers une relance.

McLaren occupe le 6e rang au classement des constructeurs cette année, à 203 points de Ferrari, installé au premier échelon. Fernando Alonso est 8e au classement des pilotes avec 36 points.

La prochaine étape de la saison s'amorcera ce week-end avec le Grand Prix d'Angleterre.