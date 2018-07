Aux personnes qui ne sont pas des fans de Chris Froome et de son équipe, je leur dis : "Mettez un maillot d'une équipe que vous supportez et soutenez la course de façon positive. N'apportez pas d'esprit négatif." Ce serait mon conseil. Le cycliste Chris Froome

Froome s'est exprimé ainsi durant une conférence de presse en Vendée, l'endroit où se donnera le départ de la Grande Boucle samedi.

Blanchi par l'Union cycliste internationale (UCI) dans la procédure antidopage à son encontre depuis son contrôle anormal au sulbutamol lors du Tour d'Espagne en septembre, Froome a été autorisé par les organisateurs de la Grande Boucle à prendre le départ.

Des craintes ont toutefois émergé quant à sa sécurité sur les routes de France, notamment en montagne, où il a déjà été la cible d'incidents par le passé.

« J'aime la France, j'aime le Tour de France. C'est la plus belle course du monde », a ajouté Froome, devant plusieurs dizaines de journalistes.

Froome, vainqueur en 2013, 2015, 2016 et 2017, tentera de remporter sa cinquième couronne.

L'UCI en appelle au respect de tous les coureurs

Le président de l'Union cycliste internationale (UCI), David Lappartient, a de son côté demandé aux spectateurs de « protéger l'ensemble des athlètes », en évoquant Froome, après l'abandon des procédures antidopage contre le coureur britannique.

S'adressant « aux amoureux du cyclisme, aux amoureux du Tour de France », le patron de l'UCI a appelé à respecter la décision et à « respecter tous les coureurs, Chris Froome compris ».

« Il a le droit d'évoluer dans un environnement sécurisé et j'ai vu des appels parfois complètement déraisonnés à la violence sur le Tour de France. Je ne peux pas l'accepter », a poursuivi le Français.

« J'appelle tous les spectateurs à protéger l'ensemble des athlètes et à respecter les décisions de justice qui sont rendues et à faire en sorte que Chris Froome puisse évoluer dans un environnement sécurisé et serein lors du prochain Tour de France comme tous les autres athlètes. »