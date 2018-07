Les belles années de Jose Bautista ne semblaient pas être bien loin derrière lorsque l'ancien cogneur des Blue Jays de Toronto a frôlé le terrain du Centre Rogers, mardi après-midi.

Bautista s'est installé au marbre durant l'exercice au bâton et a décoché une fusée par-delà la clôture, comme il l'a fait à d'innombrables occasions lorsqu'il était un geai bleu.

La seule différence cette fois, c'est qu'il arborait l'uniforme gris et orange et la casquette des Mets de New York, avec à l'endos de son chandail le numéro 11 inscrit sous son nom.

Bautista, qui est aujourd'hui âgé de 37 ans, était de retour à Toronto pour la première fois depuis que son association des 10 dernières années avec la formation torontoise a pris fin en 2017.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

« Je me sens bien, c'est comme si rien n'avait changé, a-t-il souligné avant le duel entre les deux formations. Il fait bon d'être de retour. Évidemment, c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de souvenirs. »

Bautista a amorcé sa carrière dans les majeures en 2004, mais s'est vraiment épanoui en 2010 alors qu'il jouait avec les Blue Jays. Cette année-là, il avait cogné 54 circuits et avait récolté 124 points produits, se taillant une place pour la sixième fois au match des étoiles.

Sa liste de souvenirs marquants à Toronto est longue et il aura certainement marqué la Ville Reine à plusieurs occasions, notamment lorsqu'il avait lancé son bâton après avoir claqué une longue balle en 2015. Il est également l'une des pierres angulaires de l'équipe qui avait permis aux Torontois de se rendre à la série de Championnat de la Ligue américaine lors de deux saisons consécutives, en 2015 et en 2016.

« Il amenait une belle intensité tous les jours, même dans une période difficile, a reconnu le gérant des Blue Jays John Gibbons.

Malgré tout, Bautista s'est dit heureux de la durée de son passage à Toronto.

« C'est difficile de mettre le doigt sur un ou deux moments précisément, a avoué Bautista. Évidemment, les séries demeurent de bons souvenirs. Mais les expériences de vie, les amitiés développées et tout ce qui vient avec, j'en suis très reconnaissant. Je ne crois pas que je puisse choisir un moment en particulier, ce ne serait pas juste. »

Bautista a rejoint ses anciens coéquipiers sur le terrain, alors que les Torontois s'échauffaient sur le terrain. Les joueurs en ont profité pour le saluer et le serrer dans leurs bras.

« Il se présentait tous les jours, il savait quelles étaient ses obligations, même quand ça allait moins bien, a raconté Gibbons. Il savait que les gens étaient venus pour le voir jouer.

Les statistiques du cogneur ont chuté l'an dernier et les Blue Jays avaient alors simplement choisi de ne pas exercer leur année d'option sur son contrat.

Après quelques semaines sur le marché des joueurs autonomes, Bautista s'est d'abord joint aux Braves d'Atlanta, avec qui il n'a disputé que 12 rencontres. Il s'est par la suite entendu avec les Mets deux jours après avoir été libéré.

Il a amorcé la rencontre mardi avec une moyenne au bâton de ,250, et une récolte de trois circuits et 13 points produits en 36 rencontres avec la formation new-yorkaise.