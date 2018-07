L’ancien receveur toute étoile de la NFL a déjà affirmé qu’il ne participerait pas aux cérémonies à Canton en Ohio.

Mardi, Owens a indiqué sur Twitter qu’il préférait donner son discours d’intronisation à l’Université du Tennessee à Chattanooga où il a joué dans les rangs collégiaux.

L’événement se tiendra au McKenzie Arena le 4 août et est ouvert au public.