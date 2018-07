Mikel a reçu un appel quatre heures avant le début du match. On lui demandait une rançon de 28 000 $ US pour que son père, Pa Michael Obi, soit libéré. Et s’il osait en parler à qui que ce soit, son père serait immédiatement abattu.

« J’étais confus. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je ne pouvais pas laisser tomber 180 millions de Nigérians. Je devais sortir tout ça de ma tête afin d’aller représenter mon pays. Ils m’ont dit qu’ils tireraient mon père immédiatement si j’en parlais aux autorités », a-t-il raconté à KweséESPN.

« Je ne voulais pas en discuter avec l’entraîneur parce que je ne voulais pas que cette situation devienne une distraction pour l’équipe lors d’une journée aussi importante. Alors autant que j’aurais aimé pouvoir en parler, je ne pouvais simplement pas le faire », a-t-il ajouté.

Son père se rendait à des funérailles dans le sud-est du Nigeria lorsqu’il a été enlevé. La police locale a confirmé que son chauffeur et lui avaient finalement été sauvés lundi, près d’une semaine après avoir été enlevés.

Le père de Mikel, qui aurait été torturé, a ensuite été transporté à l’hôpital afin de subir des traitements.

Le Nigeria a été éliminé par l’Argentine et le milieu de terrain est immédiatement rentré chez lui, en Angleterre, afin de régler cette situation. Il devrait rejoindre le club pour lequel il évolue en Chine dès mardi.

C’est la deuxième fois que le père de Mikel est enlevé. En 2011, il avait été libéré après 10 jours. Selon le conseiller du joueur, la sécurité autour de sa famille sera dorénavant renforcée afin de s’assurer qu’un tel événement ne se reproduira pas.