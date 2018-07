Elle a vaincu la Britannique Gabriella Taylor 6-0, 4-6 et 6-3 en 1 h 37 min de jeu.

Je me sens beaucoup plus à l'aise sur le court. Je me sens beaucoup plus moi-même. Vous savez, j'ai toujours eu la foi et c'est dans les moments difficiles qu'il est important de garder cette foi. Je l'ai de plus en plus. Il s'agit de continuer à progresser. La Canadienne Eugenie Bouchard