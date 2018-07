Bouchard a vaincu la Britannique Gabriella Taylor en trois manches de 6-0, 4-6 et 6-3 et en 1 heure et 37 minutes de jeu.

La Westmountaise a aisément expédié la première manche en moins de 20 minutes contre celle qui avait bénéficié d'une invitation pour le tableau principal.

Taylor a riposté en enlevant la deuxième manche grâce notamment à un bris d'égalité au septième jeu.

Après deux manches, Taylor affichait un taux de premières balles famélique à 44 % contre 61 % pour Bouchard.

Finaliste à Wimbledon en 2014, mais éliminée au premier tour dans deux des trois dernières éditions du tournoi, Bouchard s'est ressaisie en signant son cinquième bris de la rencontre pour passer en avant 2-0 dans la manche ultime.

Grâce à ses 34 points en retour de service, la gagnante n'a plus été ennuyée par la suite.

Au prochain tour, Bouchard a rendez-vous avec l'Australienne Ashley Barty, 17e raquette mondiale et tombeuse la Suisse Stefanie Vögele 7-5 et 6-3.

À sa troisième présence à Wimbledon, Barty a ainsi accédé au deuxième tour pour la première fois.

La championne avance

De son côté, Garbine Muguruza a franchi avec succès une première étape vers la défense de son titre sur le gazon anglais.

L'Espagnole (no 3) a défait la Britannique Naomi Broady en deux manches de 6-2 et 7-5.

Muguruza n'a eu besoin que d'un peu plus d'une heure et demie de jeu pour éliminer une rivale qui n'a passé le premier tour qu'une seule fois (2014) au cours des sept dernières éditions.

L'Espagnole, qui réside à présent à Stockport, en banlieue de Manchester dans le nord de l'Angleterre, a inscrit des points sur 80 % de ses premières balles de service.

À l'inverse, Broady n'a totalisé que 13 maigres points en retour de service. Muguruza a saisi 3 de ses 11 occasions de bris.

Au prochain tour, elle affrontera la Belge Alison Van Uytvanck (47e au monde) ou la Slovène Polona Hercog (64e).

Autres résultats de premier tour :