Neymar et Roberto Firmino ont inscrit les deux buts du Brésil, qui affrontera la Belgique ou le Japon en quarts de finale à Kazan, vendredi.

Après une première période sans but, le Brésil a ouvert la marque dès la sixième minute de la deuxième.

D’une talonnade, Neymar a remis à Willian, qui s’est aussitôt aventuré du côté gauche de la surface de réparation. Son centre a trouvé Neymar, qui avait suivi l’action au second poteau, et la vedette brésilienne n’a eu qu’à glisser pour pousser le ballon au fond des filets.

Neymar a aussi été à l’origine du second but des siens. Lancé sur la gauche, Neymar a tenté un tir de l’extérieur du pied qu’Ochoa n’a que partiellement bloqué. Le ballon s’est retrouvé dans la trajectoire de course de Firmino, qui l’a redirigé dans une cage déserte.

Le gardien mexicain Guillermo Ochoa a réalisé huit arrêts au cours de la rencontre.

Plus de détails à venir.