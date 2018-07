Serena Williams était grandement attendue à Londres après avoir fait l'impasse sur l'édition 2017 en raison de sa grossesse. Elle a célébré son retour avec une victoire en deux manches de 7-5 et 6-3 contre Arantxa Rus.

La Néerlandaise a été dominée par l'ancienne reine du tennis féminin, aujourd'hui redescendue à la 181e place.

La 25e tête de série a décroché deux fois plus de bris que sa rivale, soit quatre contre deux. Elle a d'ailleurs mis un terme à l'engagement initial après avoir ravi le service de Rus.

La joueuse aux 23 titres en grand chelem a enlevé les honneurs de Wimbledon lors de ses deux dernières présences dans la capitale anglaise en 2015 et 2016.

Elle affrontera la Tchèque Tereza Smitkova ou la Bulgare Viktoriya Tomova pour une place au troisième tour.

Venus Williams (no 9) a quant à elle eu plus de mal à se défaire de la Suédoise Johanna Larsson. L'Américaine a comblé un retard pour l'emporter 6-7 (3/7), 6-2 et 6-1

Ce duel a pris des allures de comédie d'erreurs avec les 11 doubles fautes de Venus Williams contre 9 pour Larsson, 58e à la WTA. Cette dernière a subi l'élimination au premier tour à Wimbledon pour une huitième année d'affilée.

Au prochain tour, Venus Williams se mesurera à la Roumaine Alexandra Dulgheru, gagnante 6-4, 1-6 et 6-2 face à la Tchèque Krystina Pliskova.

Caroline Wozniacki Photo : La Presse canadienne/Tim Ireland

D'autre part, Caroline Wozniacki (no 2) a aisément vaincu Varvara Lepchenko en deux manches expéditives de 6-0 et 6-3.

Durant cette brève rencontre de 59 minutes, la Danoise a tout de même eu le temps d'enregistrer cinq bris de service. Malgré un famélique taux de 57 % de premières balles en jeu (21 en 40), elle a inscrit des points sur 78 % de ses premiers services.

Sa rivale américaine classée 97e au monde a été limitée à seulement 11 points en situation de retour de service.

Wozniacki, qui a déjà atteint les huitièmes de finale à quatre reprises, aura devant elle au tour suivant la Russe Ekaterina Makarova, tombeuse de la Croate Petra Martic 7-6 (7/0), 2-6, 6-3.

Sortie hâtive pour Stephens

Sloane Stephens (no 4) aura à peine eu le temps de humer les arômes de gazon, de fraises et de crème fraîche que son parcours avait déjà pris fin.

Stephens s'est inclinée en deux manches de 1-6 et 3-6 devant la Croate Donna Vekic, 55e raquette mondiale.

Photo : Getty Images/CHRISTOPHE SIMON

C'est la deuxième année de suite que l'Américaine baisse pavillon dès ses premiers coups de raquette à Wimbledon.

Malgré ses neuf doubles fautes, Vekic a eu le dernier mot puisque Stephens n'a enregistré qu'un maigre total de 19 points en retour de service.

La Croate de 22 ans a également tiré avantage de 6 des 17 occasions de bris qui se sont présentées à elle en cours de match.

Au prochain tour, Vekic retrouvera la gagnante du duel qui opposera la Slovaque Viktoria Kuzmova (69e au monde) à la Suédoise Rebecca Peterson (78e au monde).

Autres résultats du premier tour :