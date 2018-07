L'attaquant de 26 ans a bouclé sa première saison à Liverpool avec une remarquable récolte de 44 buts en 52 rencontres, trois longueurs derrière Ian Rush, détenteur du record d'équipe.

« [Il s'agit de] récompenser une personne qui a apporté beaucoup au club la saison dernière. Cela montre aussi très clairement deux choses, sa foi en Liverpool et notre foi en lui », a soutenu l'entraîneur Jürgen Klopp.

« Ce qu'il faut retenir, c'est que la meilleure chose à propos de Mo est qu'il ne se considère jamais comme étant plus important que l'équipe ou qu'un autre joueur du club », a-t-il renchéri.

Les nombreux buts de Salah ont permis à la troupe anglaise d'atteindre la finale de la Ligue des champions en mai. Blessé à l'épaule gauche à la suite d'un contact avec le défenseur Sergio Ramos, il n'avait pas été en mesure de compléter le duel.

Le Real Madrid s'était imposé par la marque de 3-1 à Kiev, en Ukraine, notamment grâce aux deux réalisations de Gareth Bale.

« Je crois que Mo reflète où nous en sommes en tant qu'équipe. La saison dernière a été spéciale avec de nombreux moments spéciaux, mais nous en voulons plus. Nous voulons encore plus de succès [...] Cela doit être l'attitude, individuellement et collectivement », a affirmé Klopp.

Salah a raflé une impressionnante collection de récompenses pour son baptême avec les « Reds ».

Il a notamment reçu le trophée du joueur africain par excellence pour avoir aidé l'Égypte à se qualifier pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 1990.

Malgré deux buts marqués par Salah lors du Mondial, les Égyptiens ont quitté le tournoi russe après avoir subi un troisième revers en trois duels dans la phase de groupe.