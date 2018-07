Thompson, Patrik Berglund et Vladimir Sobotka ont pris la direction de Buffalo. La première sélection de St. Louis en 2019 et la deuxième en 2021 sont également incluses dans la transaction.

O'Reilly, âgé de 27 ans, a accumulé 24 buts et 37 mentions d'assistance en 81 rencontres la saison dernière. Il a établi un record de la LNH avec 1273 mises au jeu remportées.

Le joueur de centre a toujours produit entre 55 et 64 points depuis cinq campagnes.

L'Avalanche du Colorado l'avait repêché au 33e échelon en 2009. Sa récolte de 422 points le place au 3e rang de sa cohorte derrière John Tavares (621 points), la nouvelle acquisition des Maple Leafs de Toronto, et Matt Duchene (477 points).

Les Sabres avaient mis le grappin sur O'Reilly il y a pratiquement trois ans en compagnie de Jamie McGinn contre J.T. Compher, Mikhail Grigorenko, Nikita Zadorov et un choix de deuxième tour en 2015 qui est devenu Jérémy Roy.

Thompson évolue aussi au centre. Le 20e choix au total de l'encan 2016 a récemment effectué ses premiers coups de patin dans la LNH.

L'athlète de 20 ans a enregistré 9 points, dont 3 buts, en 41 matchs. Il a également défendu les couleurs du Rampage de San Antonio, dans la Ligue américaine, où il a connu plus de succès comme en témoignent ses 8 réussites et 10 aides en 30 duels.

Berglund et Sobotka, deux vétérans de 30 ans, solidifieront l'attaque des Sabres. Le premier a obtenu 17 filets et 9 passes en 57 confrontations, tandis que le second a signé 11 buts et 20 mentions d'assistance en 81 rencontres.

Berglund a joué l'intégralité de sa carrière de 10 saisons dans le circuit Bettman à St. Louis. Sobotka a quant à lui enfilé le chandail des Bruins de Boston durant trois campagnes avant de mettre le cap sur le Missouri en 2011.