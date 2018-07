James quitte donc Cleveland pour une deuxième fois en quelques années. Il a effectué deux passages avec les Cavaliers, soit de 2003 à 2010 et de 2014 à 2018. Entretemps, il a évolué pour le Heat de Miami, avec qui il a remporté deux de ses trois championnats.

La première sélection au repêchage de 2003 représente l'Est en finale de la NBA depuis huit campagnes. Les quatre derniers chocs se sont produits contre les Warriors de Golden State, désormais des rivaux d'association.

Les Lakers espèrent que la présence de James leur permettra de renouer avec le tableau éliminatoire. Les Californiens ont chaque fois raté les séries depuis cinq saisons, signant 126 victoires contre 284 défaites (,307).

Avant James, les légendes Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Magic Johnson et Shaquille O'Neal, entre autres, ont montré l'étendue de leur talent dans la prestigieuse organisation des Lakers.

Ils miseront maintenant sur l'arrivée du célèbre no 23 pour aspirer aux grands honneurs. Leur dernier sacre remonte à 2010.

James a obtenu 4 trophées de joueur par excellence en saison et a été nommé 14 fois au match des étoiles.

Le double champion olympique, aux Jeux de Pékin et de Londres, a maintenu des moyennes de 27,5 points, 8,6 rebonds et 9,1 aides par rencontre lors de la campagne 2017-2018. Il a également établi plusieurs marques et a franchi le plateau des 30 000 points.

Selon la presse, outre les Lakers, les Rockets de Houston et les 76ers de Philadelphie ont courtisé le triple vainqueur du titre de joueur par excellence en éliminatoires.