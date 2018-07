Woods a partagé la 4e position avec son homologue mexicain Abraham Ancer (-11), comeneur la veille avec Molinari. L'Italien a toutefois retranché huit frappes à son pointage, comme l'avait fait Ancer samedi.

Le champion a été parfait dans son dernier parcours, ne commettant aucun boguey. Il a signé un aigle au 10e trou et six oiselets, dont quatre consécutifs du 11e au 14e fanion.

L'Américain Ryan Armour (-13) et le Sud-Coréen Sung Kang (-12) ont complété le trio de tête.

Des bogueys aux 11e et 13e trous, ses deux seuls de la journée, ont empêché Woods de rejoindre son compatriote. L'homme aux 14 titres en grand chelem a réalisé six oiselets, partagés équitablement entre les neuf d'aller et de retour.

Les Canadiens David Hearn (-2) et Corey Conners (-2) ont tous deux conclu le tournoi au 41e échelon. Adam Hadwin (-1) suit non loin derrière en 48e position.

Au même titre que Woods, Hearn a bouclé sa ronde en 66 coups, le meilleur pointage des représentants de l'unifolié à Bethesda.

Conners a pour sa part démontré de la constance en jouant 69 ou 70 à chacun des quatre parcours.