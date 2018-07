La Sud-Coréenne Sung Hyun Park (-10) a remporté la palme au deuxième trou de prolongation devant sa compatriote So Yeon Ryu (-10).

La Japonaise Nasa Hataoka (-10) a également bataillé avec Park et Ryu en prolongation, mais a rendu les bâtons après avoir joué un fanion supplémentaire.

Des bogueys aux 2e, 5e et 6e trous ont mis des bâtons dans les roues de Henderson dès le commencement de la ronde finale. Elle a ajouté un 4e boguey au 15e fanion et a enregistré des oiselets aux 7e et 17e.

L'Ontarienne avait amorcé le parcours décisif en 2e position. Pour ce faire, la championne de l'édition 2016 avait remis des cartes de 67, 71 et 70.

L'Anglaise Charley Hull (-6) a terminé sur un pied d'égalité avec Henderson après qu'elle eut réalisé un bond de 20 places.

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc (+1) a retranché une frappe pour se hisser du 41e au 31e échelon.

Ses compatriotes Brittany Marchand (+8) et Alena Sharp (+12) ont quant à elles ajouté un coup à leur score. La première a conclu le tournoi majeur en 60e place, la seconde en 68e.

Plus de détails à venir.