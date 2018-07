Après un but de part et d'autre dans les quatre premières minutes du huitième de finale opposant la Croatie au Danemark, dimanche à Nijni Novgorod, le jeu s'est calmé et s'est conclu par une séance de tirs au but où les gardiens ont eu souvent l'avantage. Les Croates l'ont emporté 1-1 (3-2 aux tirs au but) et feront face aux Russes en quarts de finale du Mondial.