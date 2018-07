Contre la Russie, il lui a manqué une chose en particulier, ce qui a tout à fait annihilé ses chances : l’initiative.

Où étaient les passes tranchantes vers l’avant? Où était le mouvement entre les lignes pour créer des ouvertures? Que faisaient Isco et David Silva à s’éloigner sans cesse de l’orée de la surface de réparation, eux qui sont justement aptes à s’extirper de petits espaces?

Diego Costa a attendu et attendu un centre. Les trois seuls tirs de l’attaquant, dont deux de la tête, sont tous venus dans les minutes qui ont suivi l’égalisation russe.

Les phases arrêtées? C’est un Russe qui a marqué le but espagnol.

À partir de 2008, le terme tiki-taka est devenu pour plusieurs un synonyme du jeu déployé par le Barça de Pep Guardiola et par l’Espagne, dont la plupart des cadres venaient justement de Barcelone.

Mais Guardiola déteste le tiki-taka, « qui veut dire qu’on se passe le ballon pour se passer le ballon, sans intention précise », a-t-il déjà souligné au journaliste Marti Perarnau.

L’Espagne a réussi 1029 passes contre la Russie. Difficile de s’imaginer Guardiola autrement qu’en furie sur son siège à enguirlander ses compatriotes, particulièrement en première mi-temps, lorsqu’ils avaient l’occasion de marquer un deuxième but, voire un troisième.

Or, on aurait pu croire que les Espagnols en avaient déjà inscrit deux autres, tant ils ont été passifs.

Les Russes n’ont guère mieux joué. Ils ont souvent créé deux murs de cinq joueurs et invité la Roja à s’y buter. Ils n’ont pas pris l’initiative non plus, et leur seul but est davantage le résultat d’une bête erreur de Gerard Piqué que celui de leur propre réussite.

Mais ils ont au moins été conscients de leurs (considérables) limites. On ne peut pas en dire autant des Espagnols.