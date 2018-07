Le pilote néerlandais a su conserver ses pneus, faisant 56 tours avec le même train, et a profité aussi des problèmes de Mercedes-Benz.

« C'est incroyable de gagner dans une Red Bull sur le Red Bull ring devant tous ces partisans néerlandais », a dit Verstappen.

Valtteri Bottas, parti de la pole position, a dû abandonner au 14e tour (panne hydraulique), et Lewis Hamilton a été victime d'une erreur de stratégie de l'équipe avant de devoir abandonner lui aussi, au 64e tour (casse moteur).

« Tout le monde dans l'équipe souffre aujourd'hui, a réagi Hamilton, mais nous devons retenir les points positifs de la fin de semaine. La voiture a été géniale tout le week-end, nous avons été les plus rapides, et nous avons eu une grande fiabilité pendant tant d'années. »

Hamilton a mis fin dimanche à une série de 33 courses d'affilée dans les points.

« J'ai confiance en mon équipe et je pense que nous serons capables de rebondir », a-t-il conclu.

Kimi Raikkonen a été spectaculaire au départ en se faufilant entre les deux Mercedes-Benz, mais il n'a pas été récompensé à ce moment-là.

Il a ensuite bien géré ses pneus, et a pu terminer devant son coéquipier Sebastian Vettel pour monter sur le podium.

Les trois pilotes n'étaient séparés que de 3,1 secondes à l'arrivée.

Très belle performance de l'équipe américaine Haas, avec la quatrième position de Romain Grosjean qui a fini devant son coéquipier Kevin Magnussen. Mais à un tour des pilotes du podium...

Lance Stroll, parti de la 13e place sur la grille, a encore réussi à gagner des positions au premier tour. Il est passé de la 13e à la 11e place.

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Lance Stroll (de gauche à droite) Photo : Getty Images/Charles Coates

Mais il les a perdues quelques minutes plus tard. Il a reculé jusqu'à la 15e place, après avoir perdu une belle bataille contre le pilote Sauber Charles Leclerc au 29e tour.

« On ne peut rien faire en ce moment. Il nous manque 30 chevaux vapeur en ligne droite. On est très lent », a dit Stroll.

Il se sera toutefois bien défendu avant de devoir céder sa position au Monégasque.

Au profit des abandons, notamment celui de Lewis Hamilton au 64e tour, le Québécois a fini 13e, à deux tours de Max Verstappen.

La FIA l'a ensuite pénalisé de 20 secondes, et l'a rétrogradé à la 14e place, pour avoir ignoré des drapeaux bleus (obligation de céder le passage). Il a de plus écopé de 3 points sur son permis (au 12e, c'est une course de suspension automatique).

La direction de course a entendu Stroll, qui a admis avoir vu les drapeaux bleus, mais il a précisé que son équipe lui a d'abord demandé de ne pas laisser passer la Force India de Sergio Perez, avant de se raviser alors que les drapeaux bleus étaient agités depuis près d'un tour.

Or selon le règlement, à la sortie des drapeaux bleus, un pilote n'a que 3 virages pour obtempérer.

Changement de meneur

Sebastian Vettel reprend la tête du classement des pilotes par un point sur Lewis Hamilton, tandis que Ferrari prend la tête du classement des constructeurs.

« La voiture était très bonne, nous avions un très bon rythme, et nous n'avions pas de problèmes avec les pneus, a-t-il fait remarquer. Ce qui prouve une fois de plus que nous avons fait de bons progrès depuis Barcelone.

« Je suis satisfait des points que nous avons obtenus et du podium, mais je ne suis pas satisfait à 100%, a-t-il admis, parce que je pense qu'il y aurait pu avoir plus de choses à saisir. »

Classement du Grand Prix d'Autriche :

1. Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault) en 1 h 21:56,024 à la moyenne de 224,415 km/h

2. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) à 1,504

3. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) à 3,181

4. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) à 1 tour

5. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 1 tour

6. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes-Benz) à 1 tour

7. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes-Benz) à 1 tour

8. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) à 1 tour

9. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) à 1 tour

10. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) à 1 tour

11. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) à 1 tour

12. Carlos Sainz fils (ESP/Renault) à 1 tour

13. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes-Benz) à 2 tours

14. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes-Benz) à 2 tours

15. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) à 3 tours

Abandons :

Nico Hülkenberg (GER/Renault): moteur 11e tour

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz): problème mécanique 14e tour

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault): problème mécanique 54e tour

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda): problème mécanique 55e tour

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes): problème mécanique 64e tour

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault): problème mécanique 69e tour (classé)

